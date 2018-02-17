Украинская делегация провела около 20 встреч в Мюнхене
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. Украинская делегация провела около 20 встреч в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.
"Около 20 встреч, приятных и не очень, и много снега в Мюнхене - таков главный итог Мюнхенской конференции", - отметил министр.
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Напомним, в рамках Мюнхенской конференции с безопасности Президент встретился с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, с Министром обороны США Джеймсом Мэттисом и президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером и многими другими.