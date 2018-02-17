Українська делегація провела близько 20 зустрічей у Мюнхені
Київ • УНН
КИЇВ. 17 лютого. УНН. Українська делегація провела близько 20 зустрічей у межах Мюнхенської конференції з питань безпеки. Про це написав у Twitter міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.
“Близько 20 зустрічей, приємних і не дуже, та багато снігу в Мюнхені — такий головний підсумок Мюнхенської конференції”, — зазначив міністр.
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Нагадаємо, у межах Мюнхенської без пекової конференції Президент зустрівся з Генсеком НАТО Йєнсом Столтенбергом, з Міністром оборони США Джеймсом Меттісом та президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером та багатьма іншими.