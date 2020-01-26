Хижняк признан лучшим боксером на турнире "Странджа"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Болгарии прошли заключительные поединки одного из самых престижных мировых боксерских стартов, международного турнира класса “А” — “Странджа 2020”, который уже 71-й раз подряд проходил в Софии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФБУ.
По результатам поединков предыдущей стадии в полуфинал турнира вышли десять представителей нашей сборной. Этот показатель стал лучшим среди всех сборных участниц соревнований.
Обладателями золотых медалей стали: Юлия Цыплакова, Ярослав Харциз, Александр Хижняк, Цотне Рогава.
“Серебро” в активе у Степана Грекула, а “бронзу” завоевали: Николай Буценко, Евгений Барабанов, Анастасия Черноколенко, Роберт Мартон и Сергей Горсков.
Такой итоговый результат полученных наград позволил “желто-голубой” команде занять первое место в общем медальном зачете.
Кроме того, лидер Национальной сборной Украины в весе до 75 кг Хижняк, был признан лучшим боксером соревнований.
Стоит отметить, что участие в нынешнем розыгрыше соревнований принимали более 300 боксеров из 30 стран мира. Более того, именно турнир в Софии по праву считался “генеральной репетицией” для сборных перед стартом лицензионных турниров на Олимпийские игры Токио 2020.