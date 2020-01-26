Хижняк визнаний найкращим боксером турнірі "Странджа"
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. У Болгарії пройшли заключні поєдинки одного з найбільш престижних світових боксерських стартів, міжнародного турніру класу “А” — “Странджа 2020”, який вже 71-й раз поспіль проходив в Софії, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.
За результатами поєдинків попередньої стадії до півфіналів турніру вийшли десять представників нашої збірної. Цей показник став найкращим серед усіх збірних учасниць змагань.
Володарями золотих медалей стали: Юлія Циплакова, Ярослав Харциз, Олександр Хижняк, Цотне Рогава.
“Срібло” в активі у Степана Грекула, а “бронзу” завоювали: Микола Буценко, Євген Барабанов, Анастасія Черноколенко, Роберт Мартон і Сергій Горсков.
Такий підсумковий результат здобутих нагород дозволив “жовто-блакитній” команді посісти перше місце у загальному медальному заліку.
Окрім того, лідера Національної збірної України у вазі до 75 кг Хижняка, було визнано найкращим боксером змагань.
Варто відзначити, що участь у цьогорічному розіграші змагань приймали понад 300 боксерів з 30 країн світу. Більш того, саме турнір в Софії по праву вважався “генеральною репетицією” для збірних перед стартом ліцензійних турнірів на Олімпійські ігри Токіо-2020.