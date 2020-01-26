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Хижняк визнаний найкращим боксером турнірі "Странджа"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. У Болгарії пройшли заключні поєдинки одного з найбільш престижних світових боксерських стартів, міжнародного турніру класу “А” — “Странджа 2020”, який вже 71-й раз поспіль проходив в Софії, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ФБУ.

Хижняк визнаний найкращим боксером турнірі "Странджа"

За результатами поєдинків попередньої стадії до півфіналів турніру вийшли десять представників нашої збірної. Цей показник став найкращим серед усіх збірних учасниць змагань.

Володарями золотих медалей стали: Юлія Циплакова, Ярослав Харциз, Олександр Хижняк, Цотне Рогава.

“Срібло” в активі у Степана Грекула, а “бронзу” завоювали: Микола Буценко, Євген Барабанов, Анастасія Черноколенко, Роберт Мартон і Сергій Горсков.

Такий підсумковий результат здобутих нагород дозволив “жовто-блакитній” команді посісти перше місце у загальному медальному заліку.

Окрім того, лідера Національної збірної України у вазі до 75 кг Хижняка, було визнано найкращим боксером змагань.

Варто відзначити, що участь у цьогорічному розіграші змагань приймали понад 300 боксерів з 30 країн світу. Більш того, саме турнір в Софії по праву вважався “генеральною репетицією” для збірних перед стартом ліцензійних турнірів на Олімпійські ігри Токіо-2020.

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