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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

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Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

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14 марта, 12:17 • 88533 просмотра

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14 марта, 10:03 • 110775 просмотра

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14 марта, 06:00 • 122963 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 136706 просмотра

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Украинская авиация нанесла 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника

Украинская авиация нанесла 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника

Киев • УНН

 • 420819 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника, передает УНН со ссылкой на строительство Генштаба.

Детали

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 8 районов сосредоточения живой силы врага.

Ранее

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 99 230 человек, 2995 танков, 266 вертолетов и сотен единиц военной техники.

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