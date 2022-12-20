Украинская авиация нанесла 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника

Детали

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 12 ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили состав боеприпасов, 3 пункта управления и 8 районов сосредоточения живой силы врага.

Ранее

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 99 230 человек, 2995 танков, 266 вертолетов и сотен единиц военной техники.