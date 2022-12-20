Ще плюс 430: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 99 230 осіб, 2995 танків, 266 вертольотів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 20.12.2022 орієнтовно становили:
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- особового складу ‒ близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,
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- танків ‒ 2995 (+7),
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- бойових броньованих машин ‒ 5974 (+5),
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- артилерійських систем – 1960 (+7),
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- РСЗВ – 410 (+0),
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- засобів ППО ‒ 212 (+0),
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- літаків – 281 (+0),
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- гелікоптерів – 266 (+2),
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- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1680 (+23),
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- крилатих ракет ‒ 653 (+0),
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- кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
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- автомобільної техніки та автоцистерн – 4599 (+7),
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- спеціальної техніки ‒ 177 (+2).
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Доповнення
ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 10 населених пунктів Донбасу.