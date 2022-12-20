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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 19998 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Ще плюс 430: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів

Ще плюс 430: Генштаб оновив інформацію про знищених окупантів

Київ • УНН

 • 522383 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 99 230 осіб, 2995 танків, 266 вертольотів та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.

Деталі

За даними Генштабу, загальні бойові втрати противника з 24.02.2022 по 20.12.2022 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2995 (+7),
  • бойових броньованих машин ‒ 5974 (+5),
  • артилерійських систем – 1960 (+7),
  • РСЗВ – 410 (+0),
  • засобів ППО ‒ 212 (+0),
  • літаків – 281 (+0),
  • гелікоптерів – 266 (+2),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1680 (+23),
  • крилатих ракет ‒ 653 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4599 (+7),
  • спеціальної техніки ‒ 177 (+2).

Доповнення

ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 10 населених пунктів Донбасу.

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