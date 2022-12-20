Еще плюс 430: Генштаб обновил информацию об уничтоженных оккупантах

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 99 230 человек, 2995 танков, 266 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.