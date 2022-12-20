Еще плюс 430: Генштаб обновил информацию об уничтоженных оккупантах
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 99 230 человек, 2995 танков, 266 вертолетов и сотен единиц военной техники, сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.2022 по 20.12.2022 ориентировочно составляли:
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- личного состава – около 99 230 (+430) человек ликвидировано,
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- танков ‒ 2995 (+7),
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- боевых бронированных машин ‒ 5974 (+5),
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- артиллерийских систем – 1960 (+7),
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- РСЗО – 410 (+0),
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- средств ПВО ‒ 212 (+0),
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- самолетов – 281 (+0),
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- вертолетов – 266 (+2),
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- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1680 (+23),
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- крылатых ракет ‒ 653 (+0),
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- кораблей/катеров ‒ 16 (+0),
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- автомобильной техники и автоцистерн – 4599 (+7),
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- специальной техники – 177 (+2).
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Дополнение
ВСУ отбили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов Донбасса.