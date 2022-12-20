300 днів війни: ЗСУ відбили атаки окупантів в районі 10 населених пунктів Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що військові України відбили атаки окупантів в районі 10 населених пунктів Луганської та Донецької областей, пише УНН.
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Розпочалася 300 доба російського широкомасштабного вторгнення.
Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.
За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка і Серебрянське Луганської області та Верхньокам’янське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.
Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 60 авіаційних ударів, а також здійснив понад 80 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. В результаті цих ударів постраждала цивільні інфраструктура та населення.
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