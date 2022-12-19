Президент назвав найгарячішу точку на всій лінії фронту
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Під час свого вечірнього звернення Президент України Володимир Зеленський повідомив, що найгарячіша точка на фронті — Бахмут, який окупанти намагаються зламати ще з травня, передає УНН.
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“Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту — понад 1300 кілометрів активних бойових дій. Ще з травня окупанти намагаються зламати наш Бахмут, але час іде, і Бахмут ламає вже не тільки російську армію, а й російських найманців, які прийшли на заміну втрачених армій окупантів”, — повідомив Зеленський.
Гарант зауважив, що від початку війни Росія вже втратила в Україні майже 99 тисяч своїх солдатів.
“Днями буде 100 тисяч втрат окупантів. Заради чого? Відповіді на це запитання ні в кого в Москві немає. І не буде”, — додав Президент.
Додамо
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш стверджує, що переговори про мир між Україною та Росією не будуть можливі у найближчій перспективі. Водночас він висловив сподівання, що війна може завершитися до кінця 2023 року.