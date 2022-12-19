Президент назвал самую горячую точку на всей линии фронта

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“Бахмут остается самой горячей точкой на всей линии фронта — более 1300 километров активных боевых действий. Еще с мая оккупанты пытаются сломать наш Бахмут, но время идет, и Бахмут ломает уже не только русскую армию, а и русских наемников, пришедших на замену утраченных армий оккупантов”, — сообщил Зеленский.

Гарант заметил, что с начала войны Россия уже потеряла в Украине почти 99 тысяч своих солдат.

“На днях будет 100 тысяч потерь оккупантов. Ради чего? Ответа на это вопрос нет в кого в Москве нет. И не будет”, — добавил Президент.

Добавим

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш утверждает, что переговоры о мире между Украиной и Россией не будут возможны в ближайшей перспективе. В то же время он выразил надежду, что война может завершиться до конца 2023 года.