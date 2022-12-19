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“Протистояння буде, але ми сподіваємось на мир до кінця 2023 року” – Генсек ООН про війну в Україні

“Протистояння буде, але ми сподіваємось на мир до кінця 2023 року” – Генсек ООН про війну в Україні

Київ • УНН

 • 446451 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш стверджує, що переговори про мир між Україною та росією не будуть можливі у найближчій перспективі. У той же час, на пресконференції він висловив сподівання, що війна може завершитися до кінця 2023 року, передає УНН.

Цитата

“Я не дивлюся оптимістично на можливість ефективних переговорів про мир у найближчому майбутньому. Але я дуже сподіваюся, що в 2023 році ми зможемо досягти миру в Україні”, – заявив він.

Деталі

За його словами, ООН концентрує зусилля на інших аспектах ситуації, а саме: підвищення ефективності зернової угоди, додавання до неї нових складових (експорт аміаку). Крім того, в організації також зацікавлені у прискоренні обміну полоненими.

Додамо

Як писав УНН, Організація Об'єднаних Націй цього року надала понад 4,5 млрд доларів на гуманітарну допомогу Україні.

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