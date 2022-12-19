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“Противостояние будет, но мы надеемся на мир до конца 2023 года” – Генсек ООН о войне в Украине

Киев • УНН

 • 446450 просмотра

КИЕВ. 19 декабря. УНН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш утверждает, что переговоры о мире между Украиной и россией не будут возможны в ближайшей перспективе. В то же время, на пресс-конференции, он выразил надежду, что война может завершиться к концу 2023 года, передает УНН.

Цитата

"Я не смотрю оптимистично на возможность эффективных переговоров о мире в ближайшем будущем. Я считаю, что военное противостояние продолжится и считаю, что нам еще придется подождать момента, когда серьезные переговоры о мире станут возможны, на ближайшем горизонте я их не вижу. Но я очень надеюсь, что в 2023 году мы сможем достичь мира в Украине”, – заявил он.

Детали

По его словам, ООН концентрирует усилия на других аспектах ситуации, а именно: повышение эффективности зерновой сделки, добавление к ней новых составляющих ( экспорт аммиака). Кроме того, в организации также заинтересованы в ускорении обмена пленными.

Добавим

Как писал УНН, Организация Объединенных Наций в этом году предоставила более 4,5 млрд долларов на гуманитарную помощь Украине.

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