300 дней войны: ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщил, что военные Украины отразили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, пишет УНН.
Детали
Начались 300 сутки русского широкомасштабного вторжения.
Противник и дальше сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается восстановить утраченное положение на Лиманском и ведет оборону по другим направлениям.
За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Серебрянское Луганской области и Верхнекамянское, Подгородное, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьенка в Донецкой области.
В течение суток противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население.
Напомним
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