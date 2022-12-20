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300 дней войны: ВСУ отразили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов Донбасса

Киев • УНН

 • 382549 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. Генштаб в утренней сводке сообщил, что военные Украины отразили атаки оккупантов в районе 10 населенных пунктов Луганской и Донецкой областей, пишет УНН.

Детали

Начались 300 сутки русского широкомасштабного вторжения.

Противник и дальше сосредотачивает усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается восстановить утраченное положение на Лиманском и ведет оборону по другим направлениям.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червонопоповка и Серебрянское Луганской области и Верхнекамянское, Подгородное, Бахмут, Опросное, Курдюмовка, Красногоровка и Марьенка в Донецкой области.

В течение суток противник нанес 4 ракетных и 60 авиационных ударов, а также совершил более 80 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В результате этих ударов пострадала гражданская инфраструктура и население.

Напомним

Президент назвал самую горячую точку на всей линии фронта.

Украинские Национальные Новости

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