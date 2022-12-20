Українська авіація завдала 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 8 районів зосередження живої сили ворога.
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