Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Украинская авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.
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“Наша авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удары по позициям зенитно-ракетных комплексов противника”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские ракетчики и артиллеристы поразили 2 пункта управления, 4 районы сосредоточения личного состава врага и состав горюче-смазочных материалов.
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Российские оккупанты в течение суток нанесли 2 ракетные удары, а также совершили более 5 обстрелов из реактивных систем залпового огня.