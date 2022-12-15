Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів росіян. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України, передає УНН.
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“Наша авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що українські ракетники та артилеристи уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження особового складу ворога та склад пально-мастильних матеріалів.
Доповнення
Російські окупанти протягом доби завдали 2 ракетних удари, а також здійснили понад 5 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.