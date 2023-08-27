Украинская авиация за сутки нанесла 10 ударов по врагу - Генштаб

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“Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава и 1 - по зенитно-ракетным комплексам противника”, - говорится в сообщении.

Дополнение

В Генштабе добавляют, что подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 склад боеприпасов, 2 станции радиоэлектронной борьбы и 3 артиллерийских средства на огневых позициях противника.

Напомним

Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения противника.