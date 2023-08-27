Українська авіація за добу завдала 10 ударів по ворогу - Генштаб

Цитата

“Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетним комплексам противника”, - йдеться у повідомленні.

Доповнення

У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Нагадаємо

Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 14 ударів по районам зосередження противника.