Українська авіація за добу завдала 10 ударів по ворогу - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Авіація сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районам зосередження противника. Про це повідомив Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні, передає УНН.
Цитата
“Авіація сил оборони протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу та 1 - по зенітно-ракетним комплексам противника”, - йдеться у повідомленні.
Доповнення
У Генштабі додають, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 склад боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби та 3 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.
Нагадаємо
Авіація сил оборони України протягом минулої доби завдала 14 ударів по районам зосередження противника.