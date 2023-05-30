Украинская авиация за сутки 8 раз ударила по оккупантам и вражеской технике - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, пишет УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Детали
В то же время подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы противника, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, 3 склада горюче-смазочных материалов и станцию радиоэлектронной борьбы.
Дополнение
За прошедшие сутки украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.