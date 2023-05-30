Українська авіація за добу 8 разів вдарила по окупантам та ворожій техніці – Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, пише УНН з посиланням на зведення Генштабу.
Деталі
Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, район зосередження живої сили противника, 4 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс, 3 склади пально-мастильних матеріалів та станцію радіоелектронної боротьби.
Доповнення
Минулої доби українська авіація завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.