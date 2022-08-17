Украинская авиация атаковала опорный пункт оккупантов и 4 района сосредоточения живой силы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. За сутки, 16 августа, на Юге авиация ВСУ атаковала опорный пункт оккупантов и 4 района сосредоточения живой силы и техники. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг", передает УНН.
Детали
Нашей авиацией атакован очередной вражеский опорный пункт и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и техники у Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.
Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечены потери врага в количестве 15 рашистов, 1 противотанковый ракетный комплекс, 6 единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники.
Окончательные потери врага дознаются.
Напомним
В Черном море корабельная группировка вражеского флота не имеет изменений, продолжает держать наготове 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".