Украинская авиация атаковала опорный пункт оккупантов и 4 района сосредоточения живой силы

Детали

Нашей авиацией атакован очередной вражеский опорный пункт и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и техники у Правдиного, Архангельского, Ольгиного, Белогорки, Новопетровки.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями при выполнении огневых задач обеспечены потери врага в количестве 15 рашистов, 1 противотанковый ракетный комплекс, 6 единиц автомобильной, в том числе и бронированной техники.

Окончательные потери врага дознаются.

Напомним

В Черном море корабельная группировка вражеского флота не имеет изменений, продолжает держать наготове 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".