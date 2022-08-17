Українська авіація атакувала опорний пункт окупантів та 4 райони зосередження живої сили
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. За добу, 16 серпня, на Півдні авіація ЗСУ атакувала опорний пункт окупантів та 4 райони зосередження живої сили і техніки. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь", передає УНН.
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Нашою авіацією атаковано черговий ворожий опорний пункт та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки.
Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено втрати ворога у кількості 15 рашистів, 1 протитанковий ракетний комплекс, 6 одиниць автомобільної, в тому числі і броньованої техніки.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Нагадаємо
В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту не має змін, продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".