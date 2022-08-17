Українська авіація атакувала опорний пункт окупантів та 4 райони зосередження живої сили

Деталі

Нашою авіацією атаковано черговий ворожий опорний пункт та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки.

Ракетно-артилерійськими підрозділами під час виконання вогневих завдань забезпечено втрати ворога у кількості 15 рашистів, 1 протитанковий ракетний комплекс, 6 одиниць автомобільної, в тому числі і броньованої техніки.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Нагадаємо

В Чорному морі корабельне угруповання ворожого флоту не має змін, продовжує тримати напоготові 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".