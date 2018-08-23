Украинская армия получит новые ракетные комплексы
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. Президент Украины Петр Порошенко сегодня вручил представителям воинских частей сертификаты на вооружение и технику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Президента.
В частности, военные получат новые переносные противотанковые ракетные комплексы "Стугна-П" и легкие переносные ракетные комплексы "Корсар".
По словам Президента, новые ПТРК будут переданы представителям Сухопутных войск, Военно-Морских Сил, десантно-штурмовой войск и Сил специальных операций. В ближайшее время они получат 75 комплексов, добавил он.
Как сообщал УНН, украинский оборонно-промышленный комплекс до конца года планирует завершить создание и модернизации более 20 образцов вооружения и военной техники.
Напомним, в Украине на военном полигоне провели государственные испытания опытного образца неуправляемой авиационной ракеты калибра 80 мм "Оскол".