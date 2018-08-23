Українська армія отримає нові ракетні комплекси
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. Президент України Петро Порошенко сьогодні вручив представникам військових частин сертифікати на озброєння та техніку. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Президента.
Зокрема, військові отримають нові переносні протитанкові ракетні комплекси "Стугна-П" та легкі переносні ракетні комплекси "Корсар".
За словами Президента, нові ПТРК будуть передані представникам Сухопутних військ, Військово-Морських Сил, Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій. Найближчим часом вони отримають 75 комплексів, додав він.
Як повідомляв УНН, український оборонно-промисловий комплекс до кінця року планує завершити створення і модернізації понад 20 зразків озброєння і військової техніки.
Нагадаємо, в Україні на військовому полігоні провели державні випробування дослідного зразка некерованої авіаційної ракети калібру 80 мм "Оскол".