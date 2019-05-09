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Украинская армия готова противостоять РФ перед парламентскими выборами - Кривонос

Украинская армия готова противостоять РФ перед парламентскими выборами - Кривонос

Киев  •  УНН

 • 10380 просмотра

КИЕВ. 9 мая. УНН. Украинская армия готова противостоять российскиму вмешательству накануне парламентских выборов в нашем государстве. Об этом сказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в интервью изданию "Голос Америки", передает УНН.

"Украинская армия готова противостоять (российскиму вмешательству в киберпространстве и обострению на Востоке - ред.), Опыт она имеет большой, она имеет достаточно высокий уровень и профессионализма, и патриотизма. Она в спромози предоставить отпор попыткам России расшатывать ситуацию внутри государства", - сказал Кривонос, отвечая на вопрос журналиста о готовности к возможной российской агрессии перед парламентскими выборами.

По мнению заместителя секретаря СНБО, проблема в том, что не только ВС будут объектом атаки со стороны РФ, как и информационных атак.

"Также мы рассматриваем возможные вопросы информационного воздействия, продолжение активной информационной операции со стороны РФ на население Украины. И главная задача информационной операции - это расшатать ситуацию внутри страны руками и мозгом самых украинцев. Это четко нужно понимать каждому украинцу. К сожалению, в определенных моментах обострение определенных противоречий идет только на пользу РФ", - подчеркнул он.

Напомним, во время рабочего визита в Вашингтоне заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос собирался обсудить реформирование украинского военно-промышленного комплекса.

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