Украинская армия готова противостоять РФ перед парламентскими выборами - Кривонос
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Украинская армия готова противостоять российскиму вмешательству накануне парламентских выборов в нашем государстве. Об этом сказал заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Кривонос в интервью изданию "Голос Америки", передает УНН.
"Украинская армия готова противостоять (российскиму вмешательству в киберпространстве и обострению на Востоке - ред.), Опыт она имеет большой, она имеет достаточно высокий уровень и профессионализма, и патриотизма. Она в спромози предоставить отпор попыткам России расшатывать ситуацию внутри государства", - сказал Кривонос, отвечая на вопрос журналиста о готовности к возможной российской агрессии перед парламентскими выборами.
По мнению заместителя секретаря СНБО, проблема в том, что не только ВС будут объектом атаки со стороны РФ, как и информационных атак.
"Также мы рассматриваем возможные вопросы информационного воздействия, продолжение активной информационной операции со стороны РФ на население Украины. И главная задача информационной операции - это расшатать ситуацию внутри страны руками и мозгом самых украинцев. Это четко нужно понимать каждому украинцу. К сожалению, в определенных моментах обострение определенных противоречий идет только на пользу РФ", - подчеркнул он.
Напомним, во время рабочего визита в Вашингтоне заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос собирался обсудить реформирование украинского военно-промышленного комплекса.