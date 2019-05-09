Українська армія готова протистояти РФ перед парламентськими виборами - Кривонос

"Українська армія готова протистояти (російським втручанням у кіберпросторі та загостренню на Сході – ред.), досвід вона має великий, вона має достатньо високий рівень і професіоналізму, і патріотизму. Вона в спромозі надати відсіч намаганням Росії розхитувати ситуацію всередині держави", - сказав Кривонос, відповідаючи на питання журналіста щодо готовності до ймовірної російської агресії перед парламентськими виборами.

На думку заступника секретаря РНБО, проблема в тому, що не лише ЗС будуть об’єктом атаки з боку РФ, як і інформаційних атак.

"Також ми розглядаємо можливі питання щодо інформаційного впливу, продовження активної інформаційної операції з боку РФ на населення України. І головне завдання інформаційної операції – це розхитати ситуацію всередині країни руками і мозком самих українців. Це чітко потрібно розуміти кожному українцю. На жаль, в певних моментах загострення певних протиріч йде тільки на користь РФ", - підкреслив він.

Нагадаємо, під час робочого візиту у Вашингтоні заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос збирався обговорити реформування українського військово-промислового комплексу.