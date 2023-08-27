По Украине распространяется воздушная тревога: зафиксированы пуски ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 27 августа. УНН. По территории Украины распространяется массовая воздушная тревога. Мониторинговые чаты сообщают о пусках ракет с Каспия, пишет УНН.
Детали
Предварительно, по сообщениям мониторинговых чатов, известно, что произошёл запуск ракет Х-101/555 стратегической авиацией из Каспийского региона. Ракеты ожидаются около 3:50-4:50 утра на границах Украины.
Дополнение
Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.