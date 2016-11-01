Украинку арестовали в РФ за склонение землячки продать почку - СМИ

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Олейник меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 30 декабря", - сказала представитель суда. В ближайшее время ожидается избрание меры пресечения второму задержанному.

По версии российского следствия, уроженцы Украины - 23-летняя Мария Олейник и 22-летний Андрей Бородач - привлекли к оказанию интимных услуг в Москве свою 20-летнюю знакомую, которая также является гражданкой Украины. Как отмечается, чтобы получить больше денег, они привлекли девушку к незаконному донорству, предложив продать почку.

Как сообщается, молодые люди вступили в переговоры с покупателем органов, в роли которого выступил сотрудник МВД России. 30 октября в одном из столичных отелей в Ильменском проезде во время передачи 3 тыс. долларов в качестве оплаты услуг донора они были задержаны. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч.2 ст.127.1 УК РФ ("Торговля людьми").

В свою очередь, официальный представитель МВД РФ Ирина Волк ранее сообщила, что через интернет злоумышленники подыскивали граждан, которые находятся в тяжелом материальном положении, которые за крупное денежное вознаграждение соглашались стать донорами для трансплантации органов в России.