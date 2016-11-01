Українку заарештували у РФ за схиляння землячки продати нирку - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Тімірязевський суд Москви на два місяці заарештував громадянку України Марію Олійник, затриману за підозрою у схилянні співвітчизниці до продажу своєї нирки. Про це з посиланням на прес-службу суду повідомляє ТАСС, передає УНН.
"Суд задовольнив клопотання слідства і обрав Олійник запобіжний захід у вигляді взяття під варту на термін до 30 грудня", - сказала представник суду. Найближчим часом очікується обрання запобіжного заходу другому затриманому.
За версією російського слідства, уродженці України - 23-річна Марія Олійник і 22-річний Андрій Бородач - залучили до надання інтимних послуг в Москві свою 20-річну знайому, яка також є громадянкою України. Як зазначається, щоб отримати більше грошей, вони залучили дівчину до незаконного донорства, запропонувавши продати нирку.
Як повідомляється, молоді люди вступили в переговори з покупцем органів, в ролі якого виступив співробітник МВС Росії. 30 жовтня в одному зі столичних готелів в Ільменському проїзді під час передачі 3 тис. доларів як оплати послуг донора вони були затримані. Відносно підозрюваних порушено кримінальну справу за ч.2 ст.127.1 КК РФ ("Торгівля людьми").
У свою чергу, офіційний представник МВС РФ Ірина Вовк раніше повідомила, що через інтернет-зловмисники підшукували громадян, які перебувають у важкому матеріальному становищі, які за велику грошову винагороду погоджувалися стати донорами для трансплантації органів в Росії.