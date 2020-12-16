Украинки завоевали три награды на старте Кубка мира по спортивной борьбе

В весовой категории до 50 кг Лилия Маланчук завоевала серебряную медаль, одолев на пути к финалу перуанку Глорию Вилкапону и Лизу Эрсель из Германии. В решающей схватке за “золото” наша борец уступила россиянке Екатерине Полещук.

Илона Прокопевнюк (62 кг) в схватке за третье место победила немку Луизу Немеш. Алла Белинская (72 кг), взяла верх над россиянкой Екатериной Захарченко.

Во второй день финалов Татьяна Рижко (65 кг) в поединке за “золото” сойдется с Ириной Рынгач из Молдовы. В “малых” финалах за “бронзу” Екатерина Зеленых (59 кг) встретится с Элиф Яник из Турции, а Алине Бережной (68 кг) будет противостоять Анна Садчанка из Беларуси.

Отметим, что с 12 по 18 декабря 2020 в Белграде (Сербия) проходит личный (индивидуальный) Кубок мира из трех стилей борьбы (греко-римской, вольной и женской), который в связи с пандемией заменил традиционный чемпионат мира.