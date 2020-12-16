Украинки завоевали три награды на старте Кубка мира по спортивной борьбе

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 31676 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 68296 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 115818 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 109232 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 62479 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72258 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186499 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150412 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158317 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138577 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+13°
2.5м/с
36%
Популярные новости

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18443 просмотра

У Общественного вещания новый председатель правления: выбрали Николая Чернотицкого

15 апреля, 14:36 • 11962 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16329 просмотра

Вопрос территорий для нас является красной линией: Зеленский о заявлении Виткоффа относительно "мирного соглашения"

15 апреля, 14:57 • 14946 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13468 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 115817 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 109232 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 86833 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 98984 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 128964 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

18:07 • 5276 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10584 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13539 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16402 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18515 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Украинки завоевали три награды на старте Кубка мира по спортивной борьбе

Киев • УНН

 • 15906 просмотра

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В первый день соревнований Кубка мира по спортивной борьбе в Белграде (Сербия) украинки трижды поднимались на подиум для награждения. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Украинки завоевали три награды на старте Кубка мира по спортивной борьбе

В весовой категории до 50 кг Лилия Маланчук завоевала серебряную медаль, одолев на пути к финалу перуанку Глорию Вилкапону и Лизу Эрсель из Германии. В решающей схватке за “золото” наша борец уступила россиянке Екатерине Полещук.

Илона Прокопевнюк (62 кг) в схватке за третье место победила немку Луизу Немеш. Алла Белинская (72 кг), взяла верх над россиянкой Екатериной Захарченко.

Во второй день финалов Татьяна Рижко (65 кг) в поединке за “золото” сойдется с Ириной Рынгач из Молдовы. В “малых” финалах за “бронзу” Екатерина Зеленых (59 кг) встретится с Элиф Яник из Турции, а Алине Бережной (68 кг) будет противостоять Анна Садчанка из Беларуси.

Отметим, что с 12 по 18 декабря 2020 в Белграде (Сербия) проходит личный (индивидуальный) Кубок мира из трех стилей борьбы (греко-римской, вольной и женской), который в связи с пандемией заменил традиционный чемпионат мира.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$64.89
Bitcoin
$83,834.60
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,257.39
Ethereum
$1,593.00