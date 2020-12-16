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Українки завоювали три нагороди на старті Кубку світу зі спортивної боротьби

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. В перший день змагань Кубку світу зі спортивної боротьби у Белграді (Сербія) українки тричі піднімалися на подіум для нагородження. Про це інформує Міністерство молоді та спорту України, передає УНН.

Українки завоювали три нагороди на старті Кубку світу зі спортивної боротьби

У ваговій категорії до 50 кг Лілія Маланчук виборола срібну медаль, здолавши на шляху до фіналу перуанку Глорію Вілкапону і Лізу Ерсель з Німеччини. У вирішальній сутичці за “золото” наша борчиня поступилася росіянці Катерині Полещук.

Ілона Прокопевнюк (62 кг) в сутичці за третє місце перемогла німкеню Луїзу Немеш. Алла Белінська (72 кг), взяла гору над росіянкою Катериною Захарченко.

В другий день фіналів Тетяна Ріжко (65 кг) в поєдинку за “золото” зійдеться з Іриною Рінгачі з Молдови. У “малих” фіналах за “бронзу” Катерина Зелених (59 кг) зустрінеться з Еліф Янік з Туреччини, а Аліні Бережній (68 кг) протистоятиме Ганна Садчанка з Білорусі.

Зазначимо, що з 12 по 18 грудня 2020 року в Белграді (Сербія) проходить особистий (індивідуальний) Кубок світу з трьох стилів боротьби (греко-римської, вільної та жіночої), який у зв’язку з пандемією замінив традиційний чемпіонат світу.

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