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Украинки пробились в финал ЧЕ по летним видам спорта в беге с барьерами

Киев • УНН

 • 8524 просмотра

КИЕВ. 10 августа. УНН. В рамках шестого соревновательного дня чемпионата Европы по летним видам спорта успешно выступил ряд украинок в легкой атлетике, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Украинки пробились в финал ЧЕ по летним видам спорта в беге с барьерами

Стопроцентный результат выхода в финал показали украинском в беге на 800 метров. Действующую чемпионку Европы Наталью Прищепа в течение дистанции соперницы буквально зажали в середине группы. Наталья вынуждена была немножко отстать, обойти соперниц по внешнему радиусу и на финише показала свой коронный спурт. 2:02,71 мин — победа в забеге и выход в финал напрямую.

Забег Ольги Ляховой оказался быстрее Прищепа, и результат 2:00,47 позволил полтавчанки выйти в решающий раунд за последнее время за проездом.

Две Украинская выступать в финале в беге на 400 метров с барьерами. Донецка Виктория Ткачук и днипрянка Анна Рыжикова уверенно провели свои полуфиналы, и вышли к решающему этапу направления. Причем Рыжикова показала лучшее время среди всех участников, являющихся ее рекордом сезона — 54,82 с (в Ткачук — седьмой общий результат, 55,37 с).

Отметим, что другая украинка, полуфиналистка в этой дисциплине, Мария Миколенко, до решающего этапа не пробилась. Она финишировала пятой в своем забеге с итоговым 16-м результатом — 56,35 с.

Украинские Национальные Новости

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