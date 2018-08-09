Українки пробилися до фіналів ЧЄ з літніх видів спорту у бігу з бар'єрами
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. В рамках шостого змагального дня чемпіонату Європи з літніх видів спорту успішно виступив ряд українок в легкій атлетиці, передає УНН з посиланням на ФЛАУ.
Стовідсотковий результат виходу до фіналу показали українки у бігу на 800 метрів. Чинну чемпіонку Європи Наталію Прищепу впродовж дистанції суперниці буквально затисли в середині групи. Наталя змушена була трошки відстати, обійти суперниць по зовнішньому радіусу і на фініші продемонструвала свій коронний спурт. 2:02,71 хв — перемога у забігу і вихід до фіналу напряму.
Забіг Ольги Ляхової виявився швидшим за Прищепу, і результат 2:00,47 дозволив полтавчанки вийти до вирішального раунду з останнім часом за добиранням.
Дві українки виступатимуть у фіналі з бігу на 400 метрів з бар’єрами. Донеччанка Вікторія Ткачук та дніпрянка Анна Рижикова впевнено провели свої півфінали, і вийшли до вирішального етапу напряму. Причому Рижикова показала найкращий час серед усіх учасниць, що є її рекордом сезону — 54,82 с (у Ткачук — сьомий загальний результат, 55,37 с).
Відзначимо, що інша українка, півфіналістка у цій дисципліні, Марія Миколенко, до вирішального етапу не пробилася. Вона фінішувала п’ятою у своєму забігу з підсумковим 16-м результатом — 56,35 с.