Украинка получила очередное "золото" на этапе Мировой серии по синхронному плаванию

В соревнованиях солисток с произвольной программой Анна Волошина подтвердила свой класс, выиграв турнир с весомым преимуществом. В нашей соотечественницы 92,3 балла, а в канадки Жаклин Симоно - 91,6. Третьей здесь стала Даза Домингес из Колумбии.

Напомним, Украинская завоевали второе "золото" на этапе Мировой серии по синхронному плаванию

Как сообщал УНН, ранее Г.Волошина здобувла победу в технической программе в Торонто.