Украинка получила очередное "золото" на этапе Мировой серии по синхронному плаванию
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. На территории Торонто продолжились соревнования "World Series 2017" по синхронному плаванию на которых представительница Украины Анна Волошина отметилась очередным "золотом", передает УНН со ссылкой на Федерацию синхронного плавания Украины.
В соревнованиях солисток с произвольной программой Анна Волошина подтвердила свой класс, выиграв турнир с весомым преимуществом. В нашей соотечественницы 92,3 балла, а в канадки Жаклин Симоно - 91,6. Третьей здесь стала Даза Домингес из Колумбии.
Напомним, Украинская завоевали второе "золото" на этапе Мировой серии по синхронному плаванию
Как сообщал УНН, ранее Г.Волошина здобувла победу в технической программе в Торонто.