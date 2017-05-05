Українка здобула чергове "золото" на етапі Світової серії з синхронного плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. На території Торонто продовжилися змагання "World Series 2017" із синхронного плавання на яких представниця України Ганна Волошина відзначилася черговим "золотом", передає УНН з посиланням на Федерацію синхронного плавання України.
У змаганнях солісток з довільною програмою Ганна Волошина підтвердила свій клас, вигравши турнір з вагомою перевагою. У нашої співвітчизниці 92,3 бали, а у канадки Жаклін Сімоно – 91,6. Третьою тут стала Даза Домінгес з Колумбії.
Нагадаємо, українки вибороли друге "золото" на етапі Світової серії з синхронного плавання
Як повідомляв УНН, раніше Г.Волошина здобувла перемогу у технічній програмі в Торонто.