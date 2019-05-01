Украинка с олимпийским нормативом победила на марафоне в Кракове

Наша соотечественница преодолела дистанцию с новым личным рекордом и олимпийским нормативом - 2: 28,03 ч. Кенийка Глэдис Кипсои Чепчирчир, которая финишировала второй, уступила Хапилиний 5,18 минутами.

"Вика не только стала первой, а еще и установила рекорд краковской трассы, улучшив его на 11 секунд. Этот результат также выше олимпийского норматива в Токио-2020", - отметил в Евгений Хапилин.

Примечательно, что до этого момента личным рекордом Хапилинои были 2:35,55 ч, которые она показала 29 октября 2017 года в Дублине.

Также добавим, соревнования среди мужчин выиграл кениец Сайприан Котут (2:09,18 ч).

Напомним, легкоатлетка из Украины Дарья Михайлова вошла в тройку призеров в рамках международных соревнований по полумарафон.