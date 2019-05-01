Українка з олімпійським нормативом тріумфувала на марафоні у Кракові
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Уродженка Мелітополю Вікторія Хапіліна виборола перемогу на марафонській дистанції змагань у Кракові, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
Наша співвітчизниця подолала дистанцію з новим особистим рекордом і олімпійським нормативом — 2:28,03 год. Кенійка Гледіс Кіпсоі Чепчірчір, яка фінішувала другою, поступилася Хапіліній 5,18 хвилинами.
“Віка не лише стала першою, а ще і встановила рекорд краківської траси, поліпшивши його на 11 секунд. Цей результат також вищий від олімпійського нормативу у Токіо-2020”, — зазначив у Євген Хапілін.
Примітно, що до цього моменту особистим рекордом Хапіліної були 2:35,55 год, які вона показала 29 жовтня 2017 року у Дубліні.
Також додамо, змагання серед чоловіків виграв кенієць Сайпріан Котут (2:09,18 год).
Нагадаємо, легкоатлетка з України Дар’я Михайлова увійшла до трійки призерок в рамках міжнародних змагань із півмарафону.