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Украинка установила юношеский рекорд чемпионатов Европы по легкой атлетике

Украинка установила юношеский рекорд чемпионатов Европы по легкой атлетике

Киев  •  УНН

 • 8085 просмотра

КИЕВ. 6 июля. УНН. В венгерском городе Дьер начался чемпионат Европы U18 по легкой атлетике. Старт сопровождался феерическим выступлением представительницы Украины, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.

Валерия Иваненко приехала в Дьер фавориткой соревнований по метанию молота, и уже в первой попытке квалификации расставила все на свои места. Украинка отправила молот на 74,36 м, которые стали не только рекордом чемпионатов Европы U18, но и новым юношеским рекордом Украины и новым лучшим результатом сезона U18 в мире.

Предыдущий рекорд Украины U18 принадлежал тоже Иваненко (73,83 м). Что касается рекорда чемпионата, то сначала в квалификационной группе А его побила финка Сара Киллинен (67,25 м), а затем этот результат превзошел Валерия Иваненко.

Напомним, что в июле с персональным рекордом выиграла призы венгерского турнира одна из атлеток Украины.

Украинские Национальные Новости

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