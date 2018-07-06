Украинка установила юношеский рекорд чемпионатов Европы по легкой атлетике
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. В венгерском городе Дьер начался чемпионат Европы U18 по легкой атлетике. Старт сопровождался феерическим выступлением представительницы Украины, передает УНН со ссылкой на ФЛАУ.
Валерия Иваненко приехала в Дьер фавориткой соревнований по метанию молота, и уже в первой попытке квалификации расставила все на свои места. Украинка отправила молот на 74,36 м, которые стали не только рекордом чемпионатов Европы U18, но и новым юношеским рекордом Украины и новым лучшим результатом сезона U18 в мире.
Предыдущий рекорд Украины U18 принадлежал тоже Иваненко (73,83 м). Что касается рекорда чемпионата, то сначала в квалификационной группе А его побила финка Сара Киллинен (67,25 м), а затем этот результат превзошел Валерия Иваненко.
Напомним, что в июле с персональным рекордом выиграла призы венгерского турнира одна из атлеток Украины.