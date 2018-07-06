Українка встановила юнацький рекорд чемпіонатів Європи з легкої атлетики

Валерія Іваненко приїхала у Дьйор фавориткою змагань з метання молота, і вже у першій спробі кваліфікації розставила все на свої місця. Українка відправила молот на 74,36 м, які стали не лише рекордом чемпіонатів Європи U18, а й новим юнацьким рекордом України і новим найкращим результатом сезону U18 у світі.

Попередній рекорд України U18 належав теж Іваненко (73,83 м). Що стосується рекорду чемпіонату, то спочатку у кваліфікаційній групі А його побила фінка Сара Кіллінен (67,25 м), а потім цей результат перевершила Валерія Іваненко.

Нагадаємо, що у липні з персональним рекордом вигравала призи угорського турніру одна із атлеток України.