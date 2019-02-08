Украинка установила лучший мировой рекорд сезона в пятиборье
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Сумах стартовал чемпионат Украины по легкой атлетике в помещении на котором определились первые победители, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
По итогам стартового дня определены победители в таких видах как прыжки в высоту, пятиборье, беге на 60 м, прыжки с шестом, толкание ядра.
Лучший результат сезона в мире показала победительница соревнований пьятиборок Алина Шух из Киевской области - 4581 очко. Причем в трех видах она установила личные рекорды - 60 м с/б (8,86), толкании ядра (15,08 м) и беге на 800 м (2: 15,24).
Наиболее конкурентными вчерашние соревнования были в секторе прыжков в высоту, где сразу трем легкоатлеткам киевлянкам Юлии Левченко, Ирине Геращенко и харьковчанке Екатерине Табашник подчинился метр и 97 сантиметров. Именно в таком порядке девушки расположились на пьедестале.
Отечественное "золото" 60-метровки досталось киевлянке Яне Качур (7,39) и Александру Соколову из Николаевской обл. (6,68). Следует отметить в соревнованиях мужчин "бронзу" завоевал гость турнира из Турции - Кайган Озер (6,81).
Отметим, что победу в соревнованиях мужчин в прыжках с шестом праздновал представитель Киевской области Илья Кравченко (5,40). А финал в толкании ядра среди мужчин раз за последнее время превратился в противостояние сумчанина Игоря Мусиенко и Виктора Самолюка из Киевской области. Оба атлеты сумели установить свои персональные рекорды. С отрывом всего в 5 сантиметров получил Мусиенко - 19,54 против 19,49 м.
Напомним, что одна из украинок установила юниорский рекорд Европы в прыжках в высоту.