Українка встановила найкращий світовий рекорд сезону у п'ятиборстві

За підсумками стартового дня визначено переможців у таких видах як стрибки у висоту, п'ятиборство, бігу на 60 м, стрибки з жердиною, штовхання ядра.

Найкращий результат сезону у світі показала переможниця змагань п’ятиборок Аліна Шух з Київщини – 4581 очко. Причому в трьох видах вона встановила особисті рекорди – 60 м з/б (8,86), штовханні ядра (15,08 м) та бігу на 800 м (2:15,24).

Найбільш конкурентними вчорашні змагання були у секторі стрибків у висоту, де відразу трьом легкоатлеткам киянкам Юлії Левченко, Ірині Геращенко та харків’янці Катерині Табашник підкорився метр та 97 сантиметрів. Саме в такому порядку дівчата розташувалися на п'єдесталі.

Вітчизняне "золото" 60-метрівки дісталося киянці Яні Качур (7,39) та Олександру Соколову з Миколаївської обл. (6,68). Слід відзначити у змаганнях чоловіків "бронзу" завоював гість турніру з Туреччини - Кайган Озер (6,81).

Відзначимо, що перемогу у змагання чоловіків у стрибках з жердиною святкував представник Київщини Ілля Кравченко (5,40). А фінал у штовханні ядра серед чоловіків вкотре за останній час перетворився на протистояння сумчанина Ігоря Мусієнка та Віктора Самолюка з Київщини. Обидва атлети зуміли встановити свої персональні рекорди. З відривом усього в 5 сантиметрів здобув Мусієнко – 19,54 проти 19,49 м.

Нагадаємо, що одна з українок встановила юніорський рекорд Європи у стрибках у висоту.