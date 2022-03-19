Украинка завоевала звание чемпионки мира по легкой атлетике

Детали

Победу украинцы принес лучший результат в мире - 2,02 м. Серебряная награда в активе австралийки Еліонор Паттерсон с результатом в 2 м, а "бронза" за Надеждой Дубовіцькою из Казахстана (1,98 м).

Стоит отметить, что Ирина Геращенко заняла пятое место (1,92 м).

Также сегодня украинка Анна Плотицына пробилась в полуфинал бега на 60 м с барьерами.

Напомним

Клубы Зинченко и Яремчука получили соперников по четвертьфиналу Лиги чемпионов.