Українка виборола звання чемпіонки світу з легкої атлетики
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Ярослава Магучіх завоювала для України золоту нагороду зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу в приміщенні, що стартував у Белграді, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.
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Перемогу українці приніс найкращий результат у світі – 2,02 м. Срібна нагорода в активі австралійки Еліонор Паттерсон із результатом в 2 м, а "бронза" за Надією Дубовіцькою з Казахстану (1,98 м).
Варто відзначити, що Ірина Геращенко посіла п’яте місце (1,92 м).
Також сьогодні українка Анна Плотіцина пробилася у півфінал бігу на 60 м з бар’єрами.
Нагадаємо
Клуби Зінченка та Яремчука отримали суперників по чвертьфіналу Ліги чемпіонів.