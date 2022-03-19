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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Українка виборола звання чемпіонки світу з легкої атлетики

Українка виборола звання чемпіонки світу з легкої атлетики

Київ • УНН

 • 145090 перегляди

КИЇВ. 20 березня. УНН. Ярослава Магучіх завоювала для України золоту нагороду зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу в приміщенні, що стартував у Белграді, повідомляє УНН з посиланням на ФЛАУ.

Деталі

Перемогу українці приніс найкращий результат у світі – 2,02 м. Срібна нагорода в активі австралійки Еліонор Паттерсон із результатом в 2 м, а "бронза" за Надією Дубовіцькою з Казахстану (1,98 м).

Варто відзначити, що Ірина Геращенко посіла п’яте місце (1,92 м).

Також сьогодні українка Анна Плотіцина пробилася у півфінал бігу на 60 м з бар’єрами.

Нагадаємо

Клуби Зінченка та Яремчука отримали суперників по чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Українські Національні Новини

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