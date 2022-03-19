Українка виборола звання чемпіонки світу з легкої атлетики

Деталі

Перемогу українці приніс найкращий результат у світі – 2,02 м. Срібна нагорода в активі австралійки Еліонор Паттерсон із результатом в 2 м, а "бронза" за Надією Дубовіцькою з Казахстану (1,98 м).

Варто відзначити, що Ірина Геращенко посіла п’яте місце (1,92 м).

Також сьогодні українка Анна Плотіцина пробилася у півфінал бігу на 60 м з бар’єрами.

Нагадаємо

Клуби Зінченка та Яремчука отримали суперників по чвертьфіналу Ліги чемпіонів.