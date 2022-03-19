Клуби Зінченка та Яремчука отримали суперників по чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньйоні пройшло жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Деталі
"Манчестер Сіті" Олександра Зінченка зійдеться на цій стадії із мадридським "Атлетіко". Португальська "Бенфіка" форварда збірної України Романа Яремчука протистоятиме англійському "Ліверпулю".
Інші пари:
"Челсі" - "Реал"
"Вільяреал" - "Баварія"
В рамках 1/2 фіналу будуть наступні пари:
"Манчестер Сіті"/"Атлетіко" - "Челсі"/"Реал"
"Бенфіка"/"Ліверпуль" - "Вільяреал"/"Баварія"
Примітно, що жеребкування було повністю відкритим – не було посіву і розведення з різних пар представників однієї асоціації. Будь-яка команда могла зустрітися з будь-якою іншою.
Доповнення
Перші поєдинки 1/4 фіналу пройдуть 5/6 квітня.