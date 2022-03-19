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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Клуби Зінченка та Яремчука отримали суперників по чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Клуби Зінченка та Яремчука отримали суперників по чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Київ • УНН

 • 188491 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. У штаб-квартирі європейського футбольного союзу в Ньйоні пройшло жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги чемпіонів УЄФА, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Деталі

"Манчестер Сіті" Олександра Зінченка зійдеться на цій стадії із мадридським "Атлетіко". Португальська "Бенфіка" форварда збірної України Романа Яремчука протистоятиме англійському "Ліверпулю".

Інші пари:

"Челсі" - "Реал"
"Вільяреал" - "Баварія"

В рамках 1/2 фіналу будуть наступні пари:

"Манчестер Сіті"/"Атлетіко" - "Челсі"/"Реал"
"Бенфіка"/"Ліверпуль" - "Вільяреал"/"Баварія"

Примітно, що жеребкування було повністю відкритим – не було посіву і розведення з різних пар представників однієї асоціації. Будь-яка команда могла зустрітися з будь-якою іншою.

Доповнення

Перші поєдинки 1/4 фіналу пройдуть 5/6 квітня.

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