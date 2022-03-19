Клуби Зінченка та Яремчука отримали суперників по чвертьфіналу Ліги чемпіонів

Деталі

"Манчестер Сіті" Олександра Зінченка зійдеться на цій стадії із мадридським "Атлетіко". Португальська "Бенфіка" форварда збірної України Романа Яремчука протистоятиме англійському "Ліверпулю".

Інші пари:

"Челсі" - "Реал"

"Вільяреал" - "Баварія"

В рамках 1/2 фіналу будуть наступні пари:

"Манчестер Сіті"/"Атлетіко" - "Челсі"/"Реал"

"Бенфіка"/"Ліверпуль" - "Вільяреал"/"Баварія"

Примітно, що жеребкування було повністю відкритим – не було посіву і розведення з різних пар представників однієї асоціації. Будь-яка команда могла зустрітися з будь-якою іншою.

Доповнення

Перші поєдинки 1/4 фіналу пройдуть 5/6 квітня.