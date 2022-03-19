Клубы Зинченка и Яремчука получили соперников по четвертьфиналу Лиги чемпионов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В штаб-квартире европейского футбольного союза в Ньоне прошла жеребьевка четвертьфиналов и полуфиналов Лиги чемпионов УЕФА, сообщае УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Детали
"Манчестер Сити" Александра Зинченко сойдется на этой стадии с мадридским "Атлетико". Португальская " Бенфика "форварда сборной Украины Романа Яремчука будет противостоять английскому"Ливерпулю".
Другие пары:
"Челси" - "Реал"
"Вильярреал" - "Бавария"
В рамках 1/2 финала будут следующие пары:
"Манчестер Сити"/"Атлетико" - "Челси"/"Реал"
"Бенфика"/"Ливерпуль" - "Вильярреал"/"Бавария"
Примечательно, что жеребьевка была полностью открытым - не было посева и разведения по разным парам представителей одной ассоциации. Любая команда могла встретиться с любой другой.
Дополнение
Первые поединки 1/4 финала пройдут 5/6 апреля.