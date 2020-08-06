Украинка вошла в число претенденток на звание лучшей легкоатлетки Европы в июле
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Представительница Украины Юлия Левченко оказалась в числе претенденток на звание лучшей легкоатлетки июля в Европе, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.
В социальных сетях Европейской легкой атлетики (ЕА) началось голосование за лучших легкоатлеток и легкоатлетов июля в Европе. Среди претенденток на звание лучшей спортсменки месяца на континенте есть и украинская прыгунья в высоту Левченко.
Левченко в июле на соревнованиях в Киеве победила с результатом 2,00 метра.
Отмечено, что голосование продлится до 10 августа.
Как сообщал УНН, другая украински прыгунья победила на турнире в Глазго.