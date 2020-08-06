Українка увійшла до числа претенденток на звання кращої легкоатлетки Європи у липні
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Представниця України Юлія Левченко виявилася у числі претенденток на звання найкращої легкоатлетки липня в Європі, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ФЛАУ.
У соціальних мережах Європейської легкої атлетики (ЕА) почалося голосування за найкращих легкоатлеток і легкоатлетів липня в Європі. Серед претенденток на звання найкращої спортсменки місяця на континенті є і українська стрибунка у висоту Левченко.
Левченко у липні на змаганнях у Києві перемогла з результатом 2,00 метри.
Зазначено, що голосування триватиме до 10 серпня.
Як повідомляв УНН, інша українськи стрибунка перемогла на турнірі в Глазго.