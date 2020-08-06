Українка увійшла до числа претенденток на звання кращої легкоатлетки Європи у липні

У соціальних мережах Європейської легкої атлетики (ЕА) почалося голосування за найкращих легкоатлеток і легкоатлетів липня в Європі. Серед претенденток на звання найкращої спортсменки місяця на континенті є і українська стрибунка у висоту Левченко.

Левченко у липні на змаганнях у Києві перемогла з результатом 2,00 метри.

Зазначено, що голосування триватиме до 10 серпня.

Як повідомляв УНН, інша українськи стрибунка перемогла на турнірі в Глазго.