Украинка Страховая впервые за два года победила на теннисном турнире

В решающем матче турнира во Франции Украинская теннисистка обыграла седьмую сеяную американку Элли Кик — 3:6, 7:6 (5), 6:0.

На пути к выигрышу Страховая обыграла японку Тихиро Мурамацу, третью сеяной Шеразад Рекс, колумбийку Марию Фернандо Эрас Гонсалес, Сару Чакаревич из Франция и Валентину Грамматикопулу с Греция под первым номером посева.

Отметим, что это был первый финал для Страховой за два года последние годы, когда она в конце июля выиграла титул на 10-тысячнике в итальянском Скио.

Заметим, что благодаря данному титула, который стал для нее двенадцатым на уровне ITF Pro Circuit, 23-летняя уроженка Керчи может вернуться в Топ-300 в обновленном рейтинге WTA.