Украинка Страховая впервые за два года победила на теннисном турнире
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. 23-летняя украинская теннисистка Валерия Страховая стала чемпионкой 25-тысячника ITF во французском городе Денене. Об этом сообщает сайт Большого тенниса Украины, передает УНН.
В решающем матче турнира во Франции Украинская теннисистка обыграла седьмую сеяную американку Элли Кик — 3:6, 7:6 (5), 6:0.
На пути к выигрышу Страховая обыграла японку Тихиро Мурамацу, третью сеяной Шеразад Рекс, колумбийку Марию Фернандо Эрас Гонсалес, Сару Чакаревич из Франция и Валентину Грамматикопулу с Греция под первым номером посева.
Отметим, что это был первый финал для Страховой за два года последние годы, когда она в конце июля выиграла титул на 10-тысячнике в итальянском Скио.
Заметим, что благодаря данному титула, который стал для нее двенадцатым на уровне ITF Pro Circuit, 23-летняя уроженка Керчи может вернуться в Топ-300 в обновленном рейтинге WTA.