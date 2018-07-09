Українка Страхова вперше за два роки перемогла на тенісному турнірі

У вирішальному матчі турніру у Франції українська тенісистка обіграла сьому сіяну американку Еллі Кік — 3:6, 7:6 (5), 6:0.

На шляху до виграшу Страхова обіграла японку Тихиро Мурамацу, третю сіяну Шеразад Рекс, колумбійку Марію Фернанда Ерас Гонсалес, Сару Чакаревіч з Франція та Валентину Грамматікопулу із Греція під першим номером посіву.

Відзначимо, що це був перший фінал для Страхової за два роки останні роки, коли вона в кінці липня виграла титул на 10-тисячнику в італійському Скіо.

Зауважимо, що завдяки даному титулу, який став для неї дванадцятим на рівні ITF Pro Circuit, 23-річна уродженка Керчі може повернутися в Топ-300 в оновленому рейтингу WTA.