Українка Страхова вперше за два роки перемогла на тенісному турнірі

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КИЇВ. 9 липня. УНН. 23-річна українська тенісистка Валерія Страхова стала чемпіонкою 25-тисячника ITF у французькому місті Денене. Про це інформує сайт Великого тенісу України, передає УНН.

У вирішальному матчі турніру у Франції українська тенісистка обіграла сьому сіяну американку Еллі Кік — 3:6, 7:6 (5), 6:0.

На шляху до виграшу Страхова обіграла японку Тихиро Мурамацу, третю сіяну Шеразад Рекс, колумбійку Марію Фернанда Ерас Гонсалес, Сару Чакаревіч з Франція та Валентину Грамматікопулу із Греція під першим номером посіву.

Відзначимо, що це був перший фінал для Страхової за два роки останні роки, коли вона в кінці липня виграла титул на 10-тисячнику в італійському Скіо.

Зауважимо, що завдяки даному титулу, який став для неї дванадцятим на рівні ITF Pro Circuit, 23-річна уродженка Керчі може повернутися в Топ-300 в оновленому рейтингу WTA.

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