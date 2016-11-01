Украинка стала бронзовым призером чемпионата мира по каратэ

А.Серегина провела шесть поединков в весовой категории до 61 кг, пять из которых завершила в свою пользу.

В бронзовом поединке Анита одержала победу над китайской спортсменкой Инь Ксяоян.

Чемпионкой мира в 61 кг стала Джиана Лотфи из Египта. "Серебро" у представительницы Франции Люси Иньяс.

Как сообщал УНН, украинцы завоевали 19 медалей на чемпионате мира по традиционному каратэ.