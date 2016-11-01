Украинка стала бронзовым призером чемпионата мира по каратэ
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Украинка Анита Серегина получила бронзовую награду на чемпионате мира по каратэ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минмолодьспорта.
А.Серегина провела шесть поединков в весовой категории до 61 кг, пять из которых завершила в свою пользу.
В бронзовом поединке Анита одержала победу над китайской спортсменкой Инь Ксяоян.
Чемпионкой мира в 61 кг стала Джиана Лотфи из Египта. "Серебро" у представительницы Франции Люси Иньяс.
Как сообщал УНН, украинцы завоевали 19 медалей на чемпионате мира по традиционному каратэ.